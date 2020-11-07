Главе Минкульта предложили учредить премии для блогеров

С инициативой выступил первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он считает, что премии должны присуждать блогерам, продвигающим в интернете русскую культуру и язык.

Главе Минкульта Ольге Любимовой предложили учредить премии для блогеров. С инициативой выступил первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

Мужчина считает, что премии должны присуждать блогерам, продвигающим в интернете русскую культуру и язык.

«Складывается впечатление, что официальная система поощрений деятелей искусств „живет“ в середине 20 века и отрицает новые пути художественного самовыражения», — отметил общественник.

По его мнению, ситуацию исправит появление специальной государственной премии для отдельный блогеров или коллективов.