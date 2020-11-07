Гидрометцентр предупредил о резком и затяжном похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что 7-8 ноября будут последними теплыми выходными.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «
В понедельник в столице температура упадет на пять-восемь градусов, ночью возможны заморозки. Людмила Паршина уточнила, что дневные температуры будут в пределах от -3 до +2 градусов, ночные от -3 до +2 градусов.
Синоптик предупредила о гололедице. Она возможна после осадков, которые ожидаются 14-15 ноября.
По словам Паршиной, возможны дожди со снегом, однако сильных снегопадов ждать не стоит.