Гидрометцентр предупредил о резком и затяжном похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что 7-8 ноября будут последними теплыми выходными.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала « Российской газете » о резком и затяжном похолодании. По ее словам, 7-8 ноября будут последними теплыми выходными.

В понедельник в столице температура упадет на пять-восемь градусов, ночью возможны заморозки. Людмила Паршина уточнила, что дневные температуры будут в пределах от -3 до +2 градусов, ночные от -3 до +2 градусов.

Синоптик предупредила о гололедице. Она возможна после осадков, которые ожидаются 14-15 ноября.

По словам Паршиной, возможны дожди со снегом, однако сильных снегопадов ждать не стоит.