Екатеринбуржец застрелил троих человек на вечеринке и покончил с собой

По версии следствия, девушки познакомились с мужчинами в интернете и отправились в гости к одному из них. На вечеринке произошла ссора.

В Екатеринбурге мужчина застрелил троих человек на вечеринке и покончил с собой. Об этом пишет 66.ru .

По версии следствия, девушки познакомились с мужчинами в интернете и отправились в гости к одному из них. 34-летний хозяин квартиры во время ссоры застрелил из «Сайги» двоих мужчин и 18-летнюю девушку.

17-летнюю гостью вечеринки госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одна 16-летняя девушка не пострадала.

Согласно данным полиции, 34-летний стрелок работал охранником ЧОП, на него зарегистрированы травматический пистолет и охотничье гладкоствольное ружье «Сайга». Ранее мужчину судили за кражу.