Ефремова отправили в белгородскую колонию
В Белгородской области есть пять исправительных колоний. Из них только ИК-4 в городе Алексеевка предназначена для впервые осужденных мужчин.
Михаила Ефремова отправили в колонию в Белгородской области. Об этом «Интерфаксу»
В Белгородской области есть пять исправительных колоний. Из них только ИК-4 в городе Алексеевка предназначена для впервые осужденных мужчин. В прошлом году там отбывали наказание по делу о драках футболисты Мамаев и Кокорин.
Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Из-за полученных в аварии травм погиб рязанец Сергей Захаров.