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Ефремова отправили в белгородскую колонию
В Белгородской области есть пять исправительных колоний. Из них только ИК-4 в городе Алексеевка предназначена для впервые осужденных мужчин.

Михаила Ефремова отправили в колонию в Белгородской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

В Белгородской области есть пять исправительных колоний. Из них только ИК-4 в городе Алексеевка предназначена для впервые осужденных мужчин. В прошлом году там отбывали наказание по делу о драках футболисты Мамаев и Кокорин.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Из-за полученных в аварии травм погиб рязанец Сергей Захаров.