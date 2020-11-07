Американские СМИ заявили о победе Байдена на выборах
Байден сумел набрать 20 голосов избирателей в родном штате, в Пенсильвании и после победы в штате общее число голосов достигло 273, в то время как у Дональда Трампа 214.
Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN и агентство AP на основе своих подсчетов,
Байден сумел набрать 20 голосов избирателей в родном штате, в Пенсильвании и после победы в штате общее число голосов достигло 273, в то время как у Дональда Трампа 214.