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Американские СМИ заявили о победе Байдена на выборах
Байден сумел набрать 20 голосов избирателей в родном штате, в Пенсильвании и после победы в штате общее число голосов достигло 273, в то время как у Дональда Трампа 214.

Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN и агентство AP на основе своих подсчетов, передает РИА Новости.

Байден сумел набрать 20 голосов избирателей в родном штате, в Пенсильвании и после победы в штате общее число голосов достигло 273, в то время как у Дональда Трампа 214.