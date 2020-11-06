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За месяц 20 рязанцев заразились ВИЧ-инфекцией
С начала года диагноз выявили у 211 человек. По данным специалистов, основным путем заражения остается половой.

За октябрь 20 жителей Рязанской области заразились ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил кожвендиспансер.

С начала года диагноз выявили у 211 человек. По данным специалистов, основным путем заражения остается половой. В этом году так заразились 154 человека (73%).

По состоянию на конец октября, в регионе живут более трех тысяч людей с ВИЧ-инфекцией.

Региональный центр СПИД продолжает работать в обычно режиме.

«Проводится тестирование пациентов на определение ВИЧ-статуса, работает лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний, специалисты ведут прием в соответствии с графиком работы центра», — отметила главврач кожвендиспансера Елена Большакова.

Телефоны отделения:

  • отдел диспансерного наблюдения и амбулаторного лечения: +7 (4912) 25-88-54 отдел
  • организации эпидемиологического обследования: +7 (4912) 25-46-01
  • электронная почта: rspid@mail.ru.