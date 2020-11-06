Врач рассказал, что нельзя есть пациентам с коронавирусом
По мнению эксперта, больным стоит отказаться от употребления алкоголя, а также ограничить себя в соленой пище. Врач подчеркнул, что во время коронавируса происходит обезвоживание организма человека, потому очень важно восстановить водно-солевой баланс.
Врач рассказал, что нельзя есть пациентам с коронавирусом,
По мнению эксперта, больным стоит отказаться от употребления алкоголя, а также ограничить себя в соленой пище.
Врач подчеркнул, что во время коронавируса происходит обезвоживание организма человека, потому очень важно восстановить водно-солевой баланс.
«Нужно пить больше воды», — заключил доктор.