Врач рассказал, что нельзя есть пациентам с коронавирусом

По мнению эксперта, больным стоит отказаться от употребления алкоголя, а также ограничить себя в соленой пище. Врач подчеркнул, что во время коронавируса происходит обезвоживание организма человека, потому очень важно восстановить водно-солевой баланс.

Врач рассказал, что нельзя есть пациентам с коронавирусом, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, больным стоит отказаться от употребления алкоголя, а также ограничить себя в соленой пище.

Врач подчеркнул, что во время коронавируса происходит обезвоживание организма человека, потому очень важно восстановить водно-солевой баланс.

«Нужно пить больше воды», — заключил доктор.