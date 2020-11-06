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Врач рассказал, что нельзя есть пациентам с коронавирусом
По мнению эксперта, больным стоит отказаться от употребления алкоголя, а также ограничить себя в соленой пище. Врач подчеркнул, что во время коронавируса происходит обезвоживание организма человека, потому очень важно восстановить водно-солевой баланс.

Врач рассказал, что нельзя есть пациентам с коронавирусом, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, больным стоит отказаться от употребления алкоголя, а также ограничить себя в соленой пище.

Врач подчеркнул, что во время коронавируса происходит обезвоживание организма человека, потому очень важно восстановить водно-солевой баланс.

«Нужно пить больше воды», — заключил доктор.