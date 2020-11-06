ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

По данным ВОЗ, в мире выявили более 48 миллионов случаев коронавируса. Жертвами болезни стали 1,23 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Сообщение на сайте ВОЗ появилось перед ежегодной сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как отметили представители организации, опыт 2020 года показал, что «страны с прочной инфраструктурой… оказались способны быстро действовать для сдерживания и контроля распространения вируса SARC-CoV-2».

По данным ВОЗ, в мире выявили более 48 миллионов случаев коронавируса. Жертвами болезни более миллиона человек.