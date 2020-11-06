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Владислав Фролов провел встречу по итогам Чемпионата России по боксу
Встреча состоялась в пятницу, 6 ноября. Владислав Фролов поздравил спортсменок и их тренеров с достигнутыми результатами отметив, что бокс является базовым и одним из динамично развивающихся видов спорта в Рязанской области.

В пятницу, 6 ноября, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов провел встречу со спортсменами, тренерами и представителями региональной федерации бокса по итогам Чемпионата России, который прошел в конце октября в Ульяновске, сообщили на сайте минспорта.

Во встрече приняли участие серебряный призер Чемпионата России по боксу Любовь Шарапова ее тренер Алексей Евдокимов, Сергей Ребрик — тренер Заслуженного мастера спорта России, победителя Чемпионата России по боксу Дарьи Абрамовой, которая, к сожалению, не смогла принять участие во встрече и исполнительный директор общественной организации «Федерация бокса Рязанской области» Михаил Владимирович Агафонов.

Владислав Фролов поздравил спортсменок и их тренеров с достигнутыми результатами отметив, что бокс является базовым и одним из динамично развивающихся видов спорта в Рязанской области.

«Успех спортсмена напрямую зависит от того, сколько труда, сил, выдержки и времени он вложит в достижение своей цели. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, работать и стремиться к дальнейшему развитию. Вы сейчас находитесь как раз в том возрасте, когда сможете максимально отдаться спорту и добиться успехов. А ваши профессиональные тренеры всегда подскажут, как эффективнее достичь поставленных целей. Конечно, и мы, как министерство, окажем всю необходимую для этого поддержку», — подытожил министр.

В ходе встречи Любовь Шарапова поделилась своими впечатлениями о соревнованиях, участники встречи обсудили планы на будущее. В свою очередь Алексей Евдокимов поблагодарил Минспорт Рязанской области и региональную федерацию бокса за всестороннюю поддержку и отметил, что и в дальнейшем будет стараться достигать еще более высоких результатов.