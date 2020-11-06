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В Windows нашли ошибку, которая может помешать удаленной работе
Отмечается, что проблема не касается тех, кто обновлял ОС через «Центр обновлений Windows». Microsoft обещает устранить ошибку в течение нескольких недель.

В Windows обнаружили проблему, связанную с сертификатами пользователей. По словам экспертов, ошибка может помешать сотрудникам, которые работают дистанционно, пишет «Лента.ру»

Специалисты Microsoft указали, что проблема с потерей системных и пользовательских сертификатов встречается у ряда обладателей лицензий Windows 10. Ошибка возникает, если пользователь установил очередное накопительное обновление ОС, вышедшее 16 сентября, а затем обновился до более новой версии.

Баг может нарушить соединение с интернетом и затронуть другие функции операционной системы. В частности, работающие на удаленке сотрудники могут столкнуться с трудностями при настройке корпоративной сети VPN, которая может потребовать актуальный сертификат Windows.

Отмечается, что проблема не касается тех, кто обновлял ОС через «Центр обновлений Windows». Microsoft обещает устранить ошибку в течение нескольких недель. Пока пользователям рекомендуют удалить актуальное обновление. https://newdaynews.ru/technology/707662.html