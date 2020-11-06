В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме

Возгорание произошло утром 6 ноября в частном доме на территории города Ельня Смоленской области. Семь человек стали жертвами инцидента.

При пожаре в частном доме в Ельне Смоленской области погибли семь человек, пятеро из которых — дети. Самому старшему из них было 11 лет. 27-летний владелец дома госпитализирован с ожогами спины, передает РИА Новости.

Возгорание произошло утром 6 ноября в частном доме на территории города Ельня Смоленской области. Семь человек стали жертвами инцидента. Еще один взрослый доставлен в больницу с разными по степени тяжести увечьями. Сведения о его состоянии пока не разглашаются.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).