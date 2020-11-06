В Скопине закрыли два подпольных казино

По данным следствия, 28-летняя жительница Новомичуринска разместила на цокольном этаже многоквартирного жилого дома семь игровых автоматов. Ее деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, оперативники задержали 22-летнюю рязанку, которая также организовала игровой клуб в Скопине.