В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых
Режим самоизоляции должны соблюдать рязанцы с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет.
В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых. Соответствующее распоряжение губернатора (рг-№ 392) опубликовали в пятницу, 6 ноября.
Согласно документу, срок действия ограничительных мер в виде соблюдения режима самоизоляции продляется до 23 ноября.
Напомним, его должны соблюдать рязанцы с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет.