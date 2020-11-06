В Рязани у пассажира такси украли 30 тысяч

39-летний горожанин забыл борсетку с документами и деньгами в машине. Подозреваемого в краже нашли.

В Рязани у пассажира такси украли 30 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

39-летний горожанин забыл борсетку с документами и деньгами в машине. Он связался с водителем, но тот не нашел в салоне вещи.

Как оказалось, борсетку забрал следующий клиент таксиста. 41-летний мужчина выбросил чужие документы, а большую часть денег успел потратить.

На злоумышленника завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.