В Рязани сфотографировали радугу в ноябре

Осень в 2020 году выдалась аномально теплой. В октябре в Кораблине зацвела вишня. В сентябре цветущую сирень фотографировали в Скопинском районе, Ряжске и Михайловском районе.

В Рязани сфотографировали радугу в ноябре. Снимок опубликовали в соцсети в пятницу, 6 ноября.

«К такому жизнь в ноябре меня точно не готовила», — написала автор фото Елена Сенчук.

Отметим, осень в 2020 году выдалась аномально теплой. В октябре в Кораблине зацвела вишня. В сентябре цветущую сирень фотографировали в Скопинском районе, Ряжске и Михайловском районе.

В середине октября в Рязани также зацвели яблони, а в конце месяца в Шацке — калина.