В Рязани подорожали огурцы и гречка

Незначительно увеличились цены на шлифованный рис, сахар-песок, подсолнечное масло, охлажденных и мороженых кур, сычужные твердые и мягкие сыры.

В Рязани подорожали огурцы (на 13,65) и гречка (5,7%). Мониторинг цен с 27 октября по 2 ноября подготовил Рязаньстат.

Также выросла стоимость свежих томатов (5,4%). Незначительно увеличились цены на шлифованный рис, сахар-песок, подсолнечное масло, охлажденных и мороженых кур, сычужные твердые и мягкие сыры.

Подешевели морковь (8,2%), картофель (3,5%), свежая белокочанная капуста (1,5%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (1,3%).