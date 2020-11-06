В России предложили повысить налоги для богатых граждан

Эксперты предлагают вернуться к 24-процентной ставке по налогу на прибыль или даже повысить ее до 30 процентов «в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета». На сегодняшний день налог составляет 20 процентов.

В России предложили повысить налоги для богатых граждан, передает РИА Новости.

Речь идет о ставке налога 20-24 процента для физлиц, которые зарабатывают свыше 12 и 24 миллионов рублей в год.

Предлагается вернуться к 24-процентной ставке по налогу на прибыль или даже повысить ее до 30 процентов «в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета».

На сегодняшний день налог составляет 20 процентов.