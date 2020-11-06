В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

Рязанцам напомнили, что за «пьяную» езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное управление в состоянии опьянения грозит не административное, а уголовное наказание.

В пятницу и выходные, 7-8 ноября, водителей Рязанской области проверят на трезвость. О проведении рейдов сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы будут останавливать большинство транспортных средств и оценивать состояние каждого водителя.

Рязанцам напомнили, что за «пьяную» езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, за повторное управление в состоянии опьянения грозит не административное, а уголовное наказание.

Жителей области призвали сообщать о нарушениях ПДД и пьяных водителях по телефонам: (4912) 29-74-54 или 29-74-64.