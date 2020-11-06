В оперштабе рассказали, сколько калужан находятся на ИВЛ

Из 1580 госпитализированных калужан на инвазивной ИВЛ находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ — 43, на кислородной поддержке — 932 человека.

В калужских больницах занято больше 75% коек. Из 2096 развернутых коек свободны 516. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Из 1580 госпитализированных калужан на инвазивной ИВЛ находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ — 43, на кислородной поддержке — 932 человека.

На 6 ноября в Калужской области зарегистрированно 12 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, +129 за сутки. 9 622 человека уже выздоровели, 110 из них — за последние сутки. Скончались 89 калужан. Три новых подтвержденных случая.