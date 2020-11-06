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В Новосибирске завели дело на медсестру, поднимавшую девочку за волосы
Медсестра подняла девочку за волосы и бросила на кровать. Это сняли на видео, а ролик опубликовали в интернете.

В Новосибирске завели дело на медсестру, которая подняла девочку за волосы и бросила на кровать. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в региональном следкоме.

Действия медсестры областной туберкулезной больницы сняли на видео, а ролик опубликовали в интернете. Автор утверждает, что женщина вела себя подобным образом неоднократно.

В отношении женщины возбудили дело по статье 156 УК («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением»).