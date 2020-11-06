В Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина

Представитель Кремля также подтвердил, что Путин в отставку уходить не собирается. Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Путин якобы намерен уйти в январе 2021 года из-за болезни Паркинсона.