В Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина
Представитель Кремля также подтвердил, что Путин в отставку уходить не собирается. Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Путин якобы намерен уйти в январе 2021 года из-за болезни Паркинсона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью слухи об отставке Владимира Путина из-за болезни,
«Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное», — заявил Песков.
Представитель Кремля также подтвердил, что Путин в отставку уходить не собирается.
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Путин якобы намерен уйти в январе 2021 года из-за болезни Паркинсона.