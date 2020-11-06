В центре Рязани сбили пешехода на «зебре»

32-летний рязанец на LADA Priora сбил 21-летнего пешехода, который переходил дорогу по по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

В центре Рязани сбили пешехода на «зебре».Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 5 ноября, примерно в 18:20, вблизи дома 70к1 по Первомайскому проспекту.

32-летний рязанец на LADA Priora сбил 21-летнего пешехода, который переходил дорогу по по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали.