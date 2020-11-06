В 2021 году отремонтируют девять рязанских дворов
Во дворах проведут минимальных перечень работ: установят освещение, отремонтируют проезды и установят урны и лавочки. За дополнительное софинансирование около домов могут оборудовать детские и спортивные площадки, парковку и провести озеленение.
В 2021 году отремонтируют девять рязанских дворов. В следущем году благоустроить намерены дворы, расположенные по адресам:
- улица Есенина, №№41 и 45 корпус 1,
- улица Гагарина, №№14 и 14 корпус 1,
- улица Пожалостина, № 46,
- улица Крупской, №5 корпус 3,
- улица Трудовая, №1 корпус 1,
- улица Бирюзова, №30,
- улица Западная, №7,
- улица Юбилейная, №11,
- улица Горького, №27.
Во дворах проведут минимальных перечень работ: установят освещение, отремонтируют проезды и установят урны и лавочки.
За дополнительное софинансирование около домов могут оборудовать детские и спортивные площадки, парковку и провести озеленение.