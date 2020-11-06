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В 2021 году отремонтируют девять рязанских дворов
Во дворах проведут минимальных перечень работ: установят освещение, отремонтируют проезды и установят урны и лавочки. За дополнительное софинансирование около домов могут оборудовать детские и спортивные площадки, парковку и провести озеленение.

В 2021 году отремонтируют девять рязанских дворов. В следущем году благоустроить намерены дворы, расположенные по адресам:

  • улица Есенина, №№41 и 45 корпус 1,
  • улица Гагарина, №№14 и 14 корпус 1,
  • улица Пожалостина, № 46,
  • улица Крупской, №5 корпус 3,
  • улица Трудовая, №1 корпус 1,
  • улица Бирюзова, №30,
  • улица Западная, №7,
  • улица Юбилейная, №11,
  • улица Горького, №27.

Во дворах проведут минимальных перечень работ: установят освещение, отремонтируют проезды и установят урны и лавочки.

За дополнительное софинансирование около домов могут оборудовать детские и спортивные площадки, парковку и провести озеленение.