Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть обидчика

Вечером 23 октября Арсен Мелконян несколько раз ударил посетителя банка Романа Гребенюка по голове. По данным полиции, сестра нападавшего просила его разобраться с Гребенюком, который якобы оскорбил ее в родительском чате.

Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть обидчика. Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке, в эфире Первого канала принесла семье погибшего «самые глубочайшие извинения». Она считает случившееся «несчастным обстоятельством» и трагедией для обеих семей.

Напомним, вечером 23 октября Арсен Мелконян несколько раз ударил посетителя банка Романа Гребенюка по голове. По данным полиции, сестра нападавшего просила его разобраться с Гребенюком, который якобы оскорбил ее в родительском чате. Пострадавшего прооперировали, он впал в кому и умер 1 ноября.

«Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший. — прим. ред.) выкарабкается из комы», — сказала сестра Мелконяна в эфире.

По информации суда, нападавшего арестовали до 24 декабря, защита подала апелляцию, попросив выпустить мужчину под домашний арест.

Дело о смертельной драке контролирует председатель СК Александр Бастрыкин.

После трагедии родителей призвали использовать школьные чаты только для информирования.