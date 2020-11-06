Совет заксобрания Калужской области сформировал проект повестки ближайшего заседания сессии

Совет Законодательного Собрания Калужской области сформировал проект повестки ближайшего заседания сессии. Его провел председатель парламента Геннадий Новосельцев,
Ключевым вопросом повестки стал проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Общий объем доходов областного бюджета на следующий год планируется в сумме 60 млрд 435 млн рублей.
Общий объем расходов составит 64 млрд 72 млн рублей. Кроме того, на заседании рассмотрят законопроект, подготовленный с целью приведения Устава области в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию России.
В частности будут скорректированы положения, касающиеся органов местного самоуправления, в части вхождения их в единую систему публичной власти. Уточняются требования к кандидатам на должность губернатора Калужской области в части запрета для них иметь гражданство и вид на жительство в иностранных государствах, а также открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.
Ряд изменений планируется внести в региональное законодательство о выборах. Помимо прочего в нем появится норма, согласно которой голосование на региональных и муниципальных выборах может быть отложено решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Речь пойдет и о запрете продажи никотиносодержащих веществ несовершеннолетним. Напомним, что в Калужской области по инициативе молодежного парламента уже установлен такой запрет на продажу вейпов — электронных систем доставки никотина и их компонентов, а также полный запрет на продажу снюсов — жевательных смесей, содержащих никотин и его производные.
При этом 31 июля 2020 года вступил в силу федеральный закон в этой сфере. Регион некогда опередил федеральное законодательство, но теперь данный состав правонарушений перешел в КОАП, поэтому необходимости в регулировании этих вопросов законами субъекта больше нет.
Кроме того, на заседании планируется обсудить вопросы лекарственного обеспечения больных СOVID-19 и борьбы с этой инфекцией в целом, а также вопросы прохождения отопительного периода. Всего в проекте повестки почти два с половиной десятка вопросов.
На следующей неделе все законопроекты будут рассматривать комитеты парламента. Заседание сессии запланировано на 19 ноября.