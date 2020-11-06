Сорокина проконтролировала благоустройство сквера на улице Новой

Мэр города рассказала, что сейчас идет демонтаж старого асфальтового покрытия, а также ведутся работы по установке бордюров, организации системы водоотведения, начата отсыпка дорожек щебнем. На следующей неделе их заасфальтируют.

Елена Сорокина проконтролировала благоустройство сквера на улице Новой. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .

Мэр города рассказала, что сейчас идет демонтаж старого асфальтового покрытия, а также ведутся работы по установке бордюров, организации системы водоотведения, начата отсыпка дорожек щебнем. На следующей неделе их заасфальтируют.

Она подчеркнула, что затем подрядчик приступит к устройству освещения на территории сквера и озеленению территории.

Во время визита на площадку Сорокина также пообщалась с директором завода металлокерамических приборов Аркадием Орловым.

После мэр заехала на улицу 1-ю Прудную, где началась укладка асфальтового покрытия беговой дорожки на стадионе.

«Как и обещал подрядчик, работы идут полным ходом. Приятно работать с людьми, которые держат свое слово. Контроль за ходом благоустройства будет продолжен — сроки проведения работ надо соблюдать, но учитывать при этом погодные условия, чтобы не было ущерба качеству благоустройства», — заключила Сорокина.