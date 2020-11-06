Елена Сорокина проконтролировала благоустройство сквера на улице Новой. Об этом она сообщила на своей странице в
Мэр города рассказала, что сейчас идет демонтаж старого асфальтового покрытия, а также ведутся работы по установке бордюров, организации системы водоотведения, начата отсыпка дорожек щебнем. На следующей неделе их заасфальтируют.
Она подчеркнула, что затем подрядчик приступит к устройству освещения на территории сквера и озеленению территории.
Во время визита на площадку Сорокина также пообщалась с директором завода металлокерамических приборов Аркадием Орловым.
После мэр заехала на улицу 1-ю Прудную, где началась укладка асфальтового покрытия беговой дорожки на стадионе.
«Как и обещал подрядчик, работы идут полным ходом. Приятно работать с людьми, которые держат свое слово. Контроль за ходом благоустройства будет продолжен — сроки проведения работ надо соблюдать, но учитывать при этом погодные условия, чтобы не было ущерба качеству благоустройства», — заключила Сорокина.