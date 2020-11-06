Рязанского директора ЖКХ заподозрили в превышении полномочий
По данным следствия, летом 2020 года директор предприятия без согласования с органами местного самоуправления и без составления документов решил вывести из эксплуатации действующей линии холодного водоснабжения в селе Большое Агишево Шацкого района. За подключение он взял с местных жителей деньги.
Рязанского директора ЖКХ заподозрили в превышении полномочий. Об этом
По данным следствия, летом 2020 года директор предприятия без согласования с органами местного самоуправления и без составления документов решил вывести из эксплуатации действующей линии холодного водоснабжения в селе Большое Агишево Шацкого района. За подключение он взял с местных жителей деньги.
Теперь руководителя подозревают в преступлении по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).