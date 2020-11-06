Рязанский зоомагазин оштрафовали за нарушения
Речь идет о магазине «Зоомаркет» в доме №11 на Солотчинском шоссе. В августе проверяющие обнаружили грубые нарушения.
Рязанский зоомагазин оштрафовали за нарушения. Об этом в пятницу, 6 ноября,
Речь идет о магазине «Зоомаркет» в доме №11 на Солотчинском шоссе. В августе проверяющие обнаружили грубые нарушения. Так, там не было идентификации некоторых видов животных и просроченный корм для рыб.
Магазин признали виновным по части 1 статьи 10.6 КоАП и оштрафовали на три тысячи рублей.