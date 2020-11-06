Рязанский зоомагазин оштрафовали за нарушения

Речь идет о магазине «Зоомаркет» в доме №11 на Солотчинском шоссе. В августе проверяющие обнаружили грубые нарушения.

Рязанский зоомагазин оштрафовали за нарушения. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Речь идет о магазине «Зоомаркет» в доме №11 на Солотчинском шоссе. В августе проверяющие обнаружили грубые нарушения. Так, там не было идентификации некоторых видов животных и просроченный корм для рыб.

Магазин признали виновным по части 1 статьи 10.6 КоАП и оштрафовали на три тысячи рублей.