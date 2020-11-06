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Рязанский минздрав ответил на жалобы о нехватке лекарств в больнице
Ранее рязанка Маргарита Агапова на странице губернатора рассказала, что ее супруг попал в «красную зону» ОКБ с двухсторонней пневмонией и не может получить нужные препараты.

Рязанский минздрав ответил на жалобы о нехватке лекарств в больнице. Ранее рязанка Маргарита Агапова на странице губернатора рассказала, что ее супруг попал в «красную зону» ОКБ с двухсторонней пневмонией и не может получить нужные препараты. По словам женщины, их «официально нет в больнице и в аптеках, но они есть на складах». Как утверждает горожанка, такая ситуация сложилась из-за проблем с маркировкой лекарств.

В ведомстве заявили, что в больнице есть необходимые препараты, и их получают все пациенты.

«Для лечения больных с COVID-19 в инфекционных госпиталях имеются лекарства различных фармгрупп, которые взаимозаменяемы. У них одно фармдействие, но разные торговые наименования. При необходимости медики используют аналоги лекарственных препаратов. На эффективность лечения это не влияет», — отметили в минздраве.

Представители ведомства уточнили, что Правительство упростило процедуру маркировки для аптек, больниц и поставщиков из-за повышенного спроса. Это должно исключить задержки в обороте лекарств.