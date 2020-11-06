Рязанская область получит еще почти 19 миллионов на выплаты соцработникам

Глава региона отметил, что соцработники трудятся сейчас с повышенной нагрузкой и рискуют здоровьем. Любимов подчеркнул, что считает поддержку соцработников «необходимой и своевременной».

Рязанская область получит еще почти 19 миллионов рублей на выплаты соцработникам во время пандемии. Об этом в пятницу, 6 ноября, написал губернатор Николай Любимов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что соцработники трудятся сейчас с повышенной нагрузкой и рискуют здоровьем.

«И во многом благодаря их профессионализму и ответственности удается сохранить спокойную эпидемиологическую обстановку в комплексных центрах, обеспечить помощь нуждающимся на дому», — уточнил Любимов.

Он подчеркнул, что считает поддержку соцработников «необходимой и своевременной».