Рязанец едва не убил любовницу ножом

На мужчину завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ранее его судили за аналогичное преступление.

Рязанец едва не убил любовницу ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 36-летняя жительница дома на улице Новоселов. Пьяный сожитель хотел провести с ней «воспитательную беседу», но та не стала слушать. 30-летний мужчина взял нож и начал угрожать рязанке.

На злоумышленника завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ранее его судили за аналогичное преступление.

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.