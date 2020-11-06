Рязанцам рассказали, как сдать тест на коронавирус, не выходя из дома

Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе, исследование можно выполнить в частной лаборатории. Справка об отсутствии COVID-19 понадобится при планировании путешествия либо возвращении из него, при посещении родных, входящих в группу риска.

С наступлением осени количество заболевших коронавирусом в Рязанской области стало стремительно расти — ежедневно фиксируют более 90 новых случаев инфицирования COVID-19.

Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе, исследование можно выполнить в частной лаборатории. Справка об отсутствии COVID-19 понадобится при планировании путешествия либо возвращении из него, при посещении родных, входящих в группу риска. По разным данным, до трети инфицированных переносят болезнь бессимптомно, оставаясь ее распространителями.

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