«Рязань-ВДВ» сыграет последний домашний матч перед роспуском команды

Напомним, распоряжением правительства ликвидируют ЖФК «Рязань-ВДВ». Глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.

«Рязань-ВДВ» сыграет последний домашний матч перед роспуском команды. Об этом сообщили в футбольном клубе.

В воскресенье, 8 ноября, «десантницы» принимают ЦСКА. Начало матча в 15:00.

Следующая их игра пройдет 15 ноября в Москве против «Локомотива».

Напомним, распоряжением правительства ликвидируют ЖФК «Рязань-ВДВ». Глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.

Спортсмены попросили губернатора сохранить клуб. В сети также создали петицию за сохранение «Рязани-ВДВ».