\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
Сбт, 07
Вск, 08
10°
ЦБ USD 77.19 -1.27 07/11
ЦБ EUR 91.35 -0.77 07/11
Нал. USD 77.36 / 78.55 16:40
Нал. EUR 92 / 92.7 16:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
Вчера 12:28
4 144
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
9 558
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
9 995
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
Вчера 17:03
5 263
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
«Рязань-ВДВ» сыграет последний домашний матч перед роспуском команды
Напомним, распоряжением правительства ликвидируют ЖФК «Рязань-ВДВ». Глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.

«Рязань-ВДВ» сыграет последний домашний матч перед роспуском команды. Об этом сообщили в футбольном клубе.

В воскресенье, 8 ноября, «десантницы» принимают ЦСКА. Начало матча в 15:00.

Следующая их игра пройдет 15 ноября в Москве против «Локомотива».

Напомним, распоряжением правительства ликвидируют ЖФК «Рязань-ВДВ». Глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.

Спортсмены попросили губернатора сохранить клуб. В сети также создали петицию за сохранение «Рязани-ВДВ».