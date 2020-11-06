«Рязань-ВДВ» сыграет последний домашний матч перед роспуском команды
Напомним, распоряжением правительства ликвидируют ЖФК «Рязань-ВДВ». Глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.
«Рязань-ВДВ» сыграет последний домашний матч перед роспуском команды. Об этом
В воскресенье, 8 ноября, «десантницы» принимают ЦСКА. Начало матча в 15:00.
Следующая их игра пройдет 15 ноября в Москве против «Локомотива».
Напомним, распоряжением правительства ликвидируют ЖФК «Рязань-ВДВ». Глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.
Спортсмены попросили губернатора сохранить клуб. В сети также создали петицию за сохранение «Рязани-ВДВ».