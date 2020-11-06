Россиянам рекомендовали оставаться дома на новогодние праздники

Попова сообщила, что каникулы можно проводить на даче или за городом. Глава ведомства также отметила, что при пересечении границ можно попасть на карантин в другой стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян провести новогодние праздники дома. Она пояснила, что дает такие рекомендации из-за коронавируса, пишет РБК.

Попова сообщила, что каникулы можно проводить на даче или за городом. Глава ведомства также отметила, что при пересечении границ можно попасть на карантин в другой стране.

Напомним, в России зарегистрировали 20 582 заболевших за сутки (всего 1 733 440), вылечились 16 955 человек (1 296 124), умерли 378 (29 887).