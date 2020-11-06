Россиянам перечислили 202 миллиона рублей на детские пособия

Пособия выплачивают на каждого ребенка. В этом году их размер составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка.

Россиянам перечислили 202 миллиона рублей на пособия для детей от трех до семи лет. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает РИА Новости.

Пособия назначили более чем на 4,2 миллиона детей.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет Владимир Путин ввел с 1 января 2020 года. Помощь получают семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Для выплаты денег родителям нужно подать заявление, остальные данные чиновники соберут сами.

Пособия выплачивают на каждого ребенка. В этом году их размер составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц.