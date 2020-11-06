Полиция займется поиском подростков без родителей в рязанских ТЦ

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в регионе школьников отправили на дополнительные каникулы с 5 по 15 ноября. Согласно распоряжению губернатора, в это время им нельзя находиться в торгово-развлекательных центрах без родителей.