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В Рязанской области появился еще один Почетный гражданин
Регалии Владимиру Бродскому вручил губернатор Николай Любимов, сообщает ТКР в пятницу, 6 ноября. Глава региона отметил, что это звание — «знак глубокого уважения всего рязанского общества к труду» Бродского.

В пятницу, 6 ноября, в Рязанской области появился еще один Почетный гражданин. Им стал директор ОАО «Агрохим» Владимир Бродский. Регалии мужчине вручил губернатор Николай Любимов, сообщили на сайте правительства региона.

«Вы относитесь к тем людям, которые отдают все свои силы, профессиональные способности и талант на благо Рязанской области. Эта награда — знак глубокого уважения рязанского общества к вашему труду. Вы внесли большой личный вклад в развитие системы агрохимического обслуживания. Во многом благодаря вашим усилиям она сохранена в регионе и успешно работает», — отметил Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что сегодня ОАО «Рязаньагрохим» является одним из самых крупных и надежных партнеров рязанских аграриев. Ежегодно предприятие в больших объемах обеспечивает хозяйства минеральными удобрениями, семенами, средствами защиты растений.

«Мы также очень ценим ваши усилия по укреплению АПК региона в целом. В этом году получен рекордный урожай зерновых, без сомнения, в этом есть и ваша заслуга», — подчеркнул глава региона.

Владимир Бродский поблагодарил губернатора за высокую оценку его труда и вклада в развитие АПК региона. Он отметил, что «Рязаньагрохиму» в следующем году исполняется 45 лет, предприятие стабильно работает, обеспечивает активную поддержку товаропроизводителей региона в сфере внедрения передового опыта и инновационных технологий в сельскохозяйственное производство.

«Мы живем в заботе о земле и людях, это самое главное. Я благодарен своему коллективу за ответственную, добросовестную работу, благодарен правительству региона за понимание проблем АПК и содействие в их решении», — отметил Почетный гражданин.