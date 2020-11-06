Пьяный москвич едва не убил трехлетнего пасынка

Пьяный 37-летний москвич разозлился на трехлетнего пасынка за то, что тот мешал ему спать. Мужчина четыре раза ударил мальчика кулаком по лицу, затем ударил его головой об косяк двери и бросил в кресло.

Пьяный москвич едва не убил пасынка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Все произошло 2 января 2020, в Путятинском районе в селе Черная Слобода.

Пьяный 37-летний москвич разозлился на трехлетнего пасынка за то, что тот мешал ему спать. Мужчина четыре раза ударил мальчика кулаком по лицу, затем ударил его головой об косяк двери и бросил в кресло. При этом ребенок ударился головой о деревянный пол.

Также известно, что все происходило на глазах матери мальчика, которая просила супруга прекратить издевательства над сыном.

Медикам удалось спасти ребенка.

Кроме того, стало известно, что москвич причастен к краже, которую они вместе со знакомым совершили в 2019 году.

Злоумышленника обвиняют в преступлениях по части 3 статьи 30, п.п. «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью), пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).