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Оперштаб: в рязанских больницах находятся 463 пациента с коронавирусом
По информации минздрава, состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 351 пациент — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 46 человек, из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В рязанских больницах находятся 463 пациента с коронавирусом, сообщил оперштаб региона в пятницу, 6 ноября.

В больницах лечатся 11 детей.

По информации минздрава, состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 351 пациент — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 46 человек, из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных протекает в легкой форме.