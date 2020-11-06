Назван список мест, где рязанцы обязаны ходить в масках

Перечень опубликовал Роспотребнадзор в соцсетях. Напомним, за нарушение масочного режима предусмотрен штраф.

Назван список мест, где рязанцы обязаны ходить в масках. Перечень опубликовал Роспотребнадзор в соцсетях.

«К местам массового скопления людей относятся торговые центры, предприятия общественного питания, другие торговые объекты, транспорт, а также территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении (промышленные предприятия, образовательные учреждения, спортивные объекты, учреждения культуры и другие), иные объекты, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек», — говорится в сообщении.

Напомним, за нарушение масочного режима предусмотрен штраф.