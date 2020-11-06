Нарышкин рассказал, откуда мог появиться COVID-19

Нарышкин склоняется к естественному происхождению болезни. При этом глава СВР подчеркнул, что для российских ученых не важно, как появился вирус. Его происхождение никак не влияет на методы борьбы с ним.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у него нет доказательств искусственного происхождения коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

Нарышкин склоняется к естественному происхождению болезни.

При этом глава СВР подчеркнул, что для российских ученых не важно, как появился вирус. Его происхождение никак не влияет на методы борьбы с ним.