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На дочернем предприятии КРЭТ увековечили память о вкладе завода в Великую Победу
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») открыта мемориальная плита, посвященная трудовому подвигу сотрудников предприятия в годы Великой Отечественной войны. Она увековечила память о героях и о продукции, которую завод выпускал для фронта.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») открыта мемориальная плита, посвященная трудовому подвигу сотрудников предприятия в годы Великой Отечественной войны. Она увековечила память о героях и о продукции, которую завод выпускал для фронта.

«Вклад промышленных предприятий в Великую Победу сложно переоценить. Несмотря на тяготы и лишения, сотрудники заводов выпускали необходимую для фронта продукцию. Их работа — без преувеличения настоящий подвиг. Важно, чтобы сквозь поколения мы помнили об этом трудовом подвиге ветеранов», — подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза Машиностроителей России Николай Колесов.

Открытие нового мемориала на «Аллее Славы» состоялось в День завода, которому исполнилось 102 года. Ко дню рождения предприятия десятки сотрудников получили награды Минпромторга России, АО «КРЭТ», Губернатора Рязанской области, Союза машиностроителей России.

«Мы отдаем дань памяти ратному и трудовому подвигу наших ветеранов-фронтовиков. Заводская „Аллея Славы“ была возведена в 2005 году. На ней — имена тех участников Великой Отечественной войны, кто ушел с предприятия защищать Родину, и тех, кто, пройдя боевыми дорогами, принес нам Победу и потом долгие годы доблестно работал на заводе, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Свой значимый вклад в Победу внесли более двух тысяч заводчан, трудившихся на предприятии в годы Великой Отечественной войны. Героическими усилиями тружеников тыла завод выпускал десантные планеры А-7, Г-11, авиадетали. И сегодня, в год 75-летия Великой Победы, на нашей „Аллее Славы“ мы открываем мемориальную плиту, которая увековечит трудовой подвиг завода, трудовой подвиг Рязани».

Участие в мероприятии приняли руководители и сотрудники предприятия, представители министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, члены совета Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Начальник управления промышленной политики и инновационного развития Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Вадим Фролов поздравил заводчан с днем рождения предприятия, подчеркнув, как важно чтить память тех, кто дал нам мирное небо. Он пожелал предприятию новых побед, новых заказов и новых трудовых достижений.