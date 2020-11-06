Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19

Глава ведомства уточнил, что в стационарах нужно лечить пациентов с дыхательной недостаточностью и нуждающихся в кислородной поддержке.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с COVID-19. Он уточнил, что в стационарах нужно лечить пациентов с дыхательной недостаточностью и нуждающихся в кислородной поддержке, передает РИА Новости.

По словам Мурашко, тем, кому показана только лекарственная терапия, следует лечиться дома под контролем врача, в том числе «с применением телемедицинских технологий».