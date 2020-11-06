Минтруд: маткапитал начнут индексировать ежегодно

Напомним, с 2020 года право на маткапитал получили семьи, в которых родился первый ребенок. В этом году он составляет 466 617 рублей.

Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина в пятницу, 6 ноября, заявила, что маткапитал проиндексируют в 2021 году, в дальнейшем его будут индексировать ежегодно, передает ТАСС.

Ранее ведомство сообщало, что после индексации в 2021 году (на 3,7%) маткапитал на первого ребенка составит 483 882 рубля и 639 432 рубля — на второго.

Напомним, с 2020 года право на маткапитал получили семьи, в которых родился первый ребенок. В этом году он составляет 466 617 рублей. За появление второго ребенка маткапитал увеличивается на 150 тысяч рублей.