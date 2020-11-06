Мэр Рязани рассказала о бюджете города на 2021 год

Сорокина отметила, что городской бюджет традиционно сохранит социальную направленность — доля отраслей социальной сферы составит в 2021 году 72,9% в общем объеме расходов бюджета. Кроме того, софинансирование национальных проектов, реализующихся на территории Рязани, предусмотрено в полном объеме.

Мэр Рязани рассказала о бюджете города на 2021 год. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .

Сорокина отметила, что городской бюджет традиционно сохранит социальную направленность — доля отраслей социальной сферы составит в 2021 году 72,9% в общем объеме расходов бюджета.

«Бюджет на 2021 год планово-дефицитный, то есть в будущем году расходы превысят доходы, несмотря на существенную экономию по многим статьям. Цель администрации города — обеспечение тех финансовых расходов, которые помогут привлечь средства из вышестоящих бюджетов — федерального и областного», — подчеркнула мэр города.

Кроме того, софинансирование национальных проектов, реализующихся на территории Рязани, предусмотрено в полном объеме.

«Прежде всего это мероприятия по национальному проекту „Демография“. В 2021 году мы планируем построить и завершить строительство 8 пристроек к детским садам и 2 отдельно стоящих яслей», — говорится в сообщении.

Сорокина дополнила, что по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершится реконструкция моста на улице Ленина, а также реконструкция перекрестка улице Советской армии и улице Касимовское шоссе.

Завершится капитальный ремонт десяти участков автомобильных дорог, который начался в 2020 году.

«Формирование бюджета 2021 года велось в условиях нестабильной экономики в период непростой эпидемиологической ситуации. Но все обязательства муниципального образования должны быть исполнены, что безусловно повлияет на качество жизни горожан», — заключила Сорокина.