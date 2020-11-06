МегаФон узнал, что смотрят рязанцы в пандемию

Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020. В Рязанской области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом, больше 95% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

Ограничения в период самоизоляции и перенос ожидаемых премьер привели к росту популярности кинотеатров онлайн.

Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020. В Рязанской области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом, больше 95% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

В топ-10 предпочтений абонентов вошли картины: «Достать ножи», «Заражение», «Джентльмены», фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды», продолжение популярной франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда», а также отечественная драма «Союз Спасения». При этом лидер по скачиваниям — триллер «Джокер», который с небольшим преимуществом обогнал по количеству просмотров биографическую киноленту «Ford против Ferrari».

Аналитики отметили возросший интерес жителей Рязани и к российским сериалам — около 60% абонентов Мегафон ТВ в регионе предпочли зарубежным отечественные проекты. В список самых востребованных сериалов вошли «Фитнес», «Содержанки»,"Ивановы-Ивановы", «Чики», «Корни», «Война семей» и «ИП Пирогова». Телесериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, — «Игра престолов», который несколько лет удерживал первую позицию, расположился на третьей строчке рейтинга, уступив лидерство телесериалу «Гранд».

В новом сезоне абоненты смогут увидеть 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Среди них российский детективный телесериал о великом сыщике «Шерлок в Росcии», мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», а также восьмисерийный проект Федора Бондарчука «Псих».