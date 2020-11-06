\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
Сбт, 07
Вск, 08
10°
ЦБ USD 77.19 -1.27 07/11
ЦБ EUR 91.35 -0.77 07/11
Нал. USD 77.36 / 78.55 16:40
Нал. EUR 92 / 92.7 16:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
Вчера 12:28
4 144
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
9 558
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
9 995
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
Вчера 17:03
5 263
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
МегаФон узнал, что смотрят рязанцы в пандемию
Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020. В Рязанской области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом, больше 95% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

Ограничения в период самоизоляции и перенос ожидаемых премьер привели к росту популярности кинотеатров онлайн.

Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020. В Рязанской области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом, больше 95% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

В топ-10 предпочтений абонентов вошли картины: «Достать ножи», «Заражение», «Джентльмены», фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды», продолжение популярной франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда», а также отечественная драма «Союз Спасения». При этом лидер по скачиваниям — триллер «Джокер», который с небольшим преимуществом обогнал по количеству просмотров биографическую киноленту «Ford против Ferrari».

Аналитики отметили возросший интерес жителей Рязани и к российским сериалам — около 60% абонентов Мегафон ТВ в регионе предпочли зарубежным отечественные проекты. В список самых востребованных сериалов вошли «Фитнес», «Содержанки»,"Ивановы-Ивановы", «Чики», «Корни», «Война семей» и «ИП Пирогова». Телесериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, — «Игра престолов», который несколько лет удерживал первую позицию, расположился на третьей строчке рейтинга, уступив лидерство телесериалу «Гранд».

В новом сезоне абоненты смогут увидеть 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Среди них российский детективный телесериал о великом сыщике «Шерлок в Росcии», мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», а также восьмисерийный проект Федора Бондарчука «Псих».