Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности

Новую редакцию документа (рг) № 389 опубликовали в пятницу, 6 ноября. Согласно документу, нуждающимся в социальных услугах в течение полугода не потребуется документально подтверждать свою льготу.

Губернатор Николай Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности. Новую редакцию документа (рг) № 389 опубликовали в пятницу, 6 ноября.

Согласно документу, нуждающимся в социальных услугах в течение полугода не потребуется документально подтверждать свою льготу.

Кроме того, особый режим работы для организаций социального обслуживания продлевается до 21 декабря.