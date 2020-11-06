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Устинов отчитался Любимову о прохождении отопительного сезона
Николай Любимов поручил министерству ТЭК и ЖКХ Рязанской области при формировании бюджета 2021 года предусмотреть финансовую поддержку муниципалитетов для дальнейшей модернизации систем теплоснабжения. Кроме того, на контроле следует держать вопрос задолженности организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы.

В пятницу, 6 ноября, Николай Любимов провел рабочую встречу с министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Андреем Устиновым. Обсуждались вопросы подготовки и прохождения отопительного сезона в регионе, сообщили на сайте правительства.

Министр ТЭК и ЖКХ области проинформировал губернатора о плановых мероприятиях, которые должны обеспечить своевременный старт и нормальное прохождение отопительного сезона 2020-2021.

Они включали в себя ремонт жилищного фонда, ремонт и замену оборудования котельных, тепловых, электрических и водопроводных сетей, создание запасов топлива.

«Из регионального бюджета выделены 200 млн. рублей на замену магистральных теплосетей города Рязани, 50 млн. рублей — на решение наиболее проблемных вопросов теплоснабжения муниципальных образований, это важная поддержка», — сказал Андрей Устинов.

По словам Андрея Устинова, объекты жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Рязанской области в целом готовы к отопительному периоду.

Теплоснабжающие организации функционируют в штатном режиме, без серьезных сбоев.

Николай Любимов поручил министерству ТЭК и ЖКХ Рязанской области при формировании бюджета 2021 года предусмотреть финансовую поддержку муниципалитетов для дальнейшей модернизации систем теплоснабжения.

Кроме того, на контроле следует держать вопрос задолженности организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы.

«Задолженность надо сокращать, особенно просроченную, сейчас она составляет менее миллиарда, с этим надо работать», — сказал Николай Любимов.

Также глава региона подчеркнул, что совместно с Ростехнадзором, администрациями районов необходимо продолжать активную работу в отношении получения муниципальными образованиями паспортов готовности.

«С получением паспортов готовности муниципалитетами в регионе есть хорошая динамика — 26 из 30 паспортов получено в прошлом году. Сокращается и количество объектов, которые не получили паспортов готовности, — отметил губернатор. — Нужно стремиться к стопроцентным показателям в этом направлении. На это как раз и нацелена наша программа по замене и ремонту теплосетей».

Николай Любимов поручил министру ТЭК и ЖКХ доложить о результатах проверки готовности муниципальных образований, которая будет проводиться Ростехнадзором и должна завершиться к 15 ноября 2020 года.