Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 ноября

Приближаются очередные осенние выходные. Расскажем, куда можно сходить 7-8 ноября.
Детские спектакли можно увидеть в театре кукол — здесь состоится показ премьерной постановки «Гуси-лебеди», и в театре драмы, где пройдет спектакль «Царевна-лягушка».
Рязанский музыкальный театр возобновляет показы спектакля «Бабий бунт» — музыкальную комедию Евгения Птичкина по мотивам произведений Михаила Шолохова.
В театре «Переход» 7 ноября зрители увидят спектакль «Есенин — страна». Тем, кто соскучился по живым концертам, стоит посетить Рязанскую филармонию, где 7 ноября состоится концерт Рязанского государственного симфонического оркестра «Стихия романтизма».
В клубе Fabrika 7 ноября состоится вечер Ghetto Jazz с инструментальной импровизацией гитариста Ильи Митина.
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