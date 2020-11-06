Касимовскому депутату продлили арест

Депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. До августа он работал наемным директором предприятия «Касимовсервис».

Депутату Касимовской гордумы, предпринимателю Александру Сучкову продлили арест. Он пробудет под стражей до 10 декабря включительно. Об этом в пятницу, 6 ноября, пишет «Новая газета».

Адвокаты Сучкова ходатайствовали о домашнем аресте или двухмиллионном залоге.

Напомним, 45-летнего депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. По данным следствия, в мае-июне 2020 года он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.

На основании материалов УФСБ и прокуратуры возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК. Расследование продолжается.

Напомним, до августа Сучков работал наемным директором предприятия «Касимовсервис».