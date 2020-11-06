Касимовскому депутату продлили арест

Депутату Касимовской гордумы, предпринимателю Александру Сучкову продлили арест. Он пробудет под стражей до 10 декабря включительно. Об этом в пятницу, 6 ноября,
Адвокаты Сучкова ходатайствовали о домашнем аресте или двухмиллионном залоге.
Напомним, 45-летнего депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. По данным следствия, в мае-июне 2020 года он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.
На основании материалов УФСБ и прокуратуры возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК. Расследование продолжается.
Напомним, до августа Сучков работал наемным директором предприятия «Касимовсервис».